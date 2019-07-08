Çocuklar Duymasın'ın çocuk yıldızıydı! Oyunculuğu bıraktığını açıkladı
Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri ile tanınan Furkan Kızılay, oyunculuğu bıraktığını ve bambaşka bir sektöre giriş yapacağını duyurdu.
Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri ile hayatımıza giren Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul AVM'de kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Kız arkadaşı ile alışveriş turuna çıkan Kızılay, artık oyunculuğu bıraktığını söyledi.
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Furkan Kızılay, farklı bir sektörde ve yurt dışında yeni bir iş deneyimi yaşayacağını belirterek, iş hakkında ser verip sır vermemeyi tercih etti.
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Kız arkadaşının görüntülenmek istememesi üzerine tek başına poz veren Kızılay, uzun süre mağazaları ve reyonları gezerek AVM'den ayrıldı.
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2002 Yılında Çocuklar Duymasın'daki rolü ile yayın hayatına başlayan Kızılay, Çocuklar Duymasın'ın yeniden yayınlanacağı zamanda başka projelerde yer almak istediğini belirterek kabul etmemişti.
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