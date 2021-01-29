Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i 'öldü' haberlerini anlamsız buldu bir de sitem etti
Hakkında sık sık öldü şeklinde haberler çıkan Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin'i konuştu. Alparslan Özmol, bir tık uğruna 'şerefini satanlar' olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
Çaycı Hüseyin olarak bilinen ve sosyal medyada sürekli öldüğü yönünde iddialara konu olan Alparslan Özmol, bu kez gazetecilere konuştu. Hakkında sosyal medyada sık sık 'öldü' paylaşımları yapılmasının kendisine anlamsız geldiğini söyleyen Özmol, ölüm haberleri yerine işiyle anılmak istediğini belirtti.
Özmol, "Öldü haberleri sürekli oluyor. Sosyal platformlarda insanlarımız kullanmaya başladı. Bunların telif yasaları da var. Mizah toplumumuzun güzel bir noktası. Mizah olmadan yaşayamayız ama kaliteli mizah önemli." dedi.
"Koronadan öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler..."
Özmol, "Mizahın içeriği çok önemli. Öldükten sonra bir kere mizah yaparsın ama süreç sürekli öldü haberleriyle geçerse, insanların yakınlarına da zarar veriyor. Koronadan öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Benim üzerimden öldü haberlerinin çıkması anlamsız geliyor" diye konuştu.
Tık avcılarına sitem
İnternette fenomen olmak isteyenler ile internet sitelerinin takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin 'öldü' haberlerine yer verdiğini belirten Özmol, "Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, 'Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu' yazıyorlar." İfadelerini kullandı.