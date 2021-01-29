Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i 'öldü' haberlerini anlamsız buldu bir de sitem etti

Çaycı Hüseyin olarak bilinen ve sosyal medyada sürekli öldüğü yönünde iddialara konu olan Alparslan Özmol, bu kez gazetecilere konuştu. Hakkında sosyal medyada sık sık 'öldü' paylaşımları yapılmasının kendisine anlamsız geldiğini söyleyen Özmol, ölüm haberleri yerine işiyle anılmak istediğini belirtti.