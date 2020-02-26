Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Coronavirüsü nedeniyle öldü iddiası olay oldu
Çocuklar Duymasın dizisinin vazgeçilmez karakteri Çaycı Hüseyin'e hayat veren Alpaslan Özmol'un Coronavirüsü nedeniyle öldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı.
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da uzun yıllar Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol'un sıklıkla öldüğü haberlerine bu kez Coronavirüs dahil oldu.
Sosyal medyada bazı kişiler tarafından zaman zaman ortaya atılan 'Çaycı Hüsyin öldü' haberlerine bir yenisi eklendi. Dünya gündeminde Coronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken Özmol'un da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.
Sosyal medya hesabı Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşen Alpaslan Özmol'un Coronavirüsü nedeniyle öldüğü haberleri birçok sosyal medya kullanıcı tarafından tiye alındı.
Alpaslan Özmol, daha önce hakkında çıkan ölüm haberlerine YouTube'da yayımladığı bir video espirili bir dille cevap vermişti.