Çocuklar Duymasın'daki halinden eser yok! Tamer Karadağlı bambaşka birine dönüştü

Takipçisine kızdı: Ayrıca ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum da yağdı. Ancak Karadağlı, kendisine gelen bir yoruma sinirlendi. Herkes imajına odaklanmışken bir takipçisi ünlü oyuncuya "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" diye yazdı.