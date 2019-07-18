Çocuklar Duymasın'daki halinden eser yok! Tamer Karadağlı bambaşka birine dönüştü
Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin vazgeçilmezi Tamer Karadağlı, dizinin ekranlara veda etmesinin ardından stil değiştirdi ve son haliyle tanınmakta güçlük çekti.
Motor sevdası olduğu bilinen Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın'ın finalinin ardından Amerika'ya gitti. Orada arkadaşlarıyla sıklıkla motor turlarına çıkan Karadağlı, saçı ve sakalının birbirine karıştığı son imajıyla da sevenlerini şaşırtmayı başardı.
52 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Fotoğrafı görenler ilk başta Tamer Karadağlı'yı tanımakta güçlük çekti. Ekranlara çıktığı sakalsız ve kısa saçlı haliyle hafızalara kazınan Karadağlı'nın bu hali de takipçilerinden tam not aldı.
Takipçisine kızdı: Ayrıca ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum da yağdı. Ancak Karadağlı, kendisine gelen bir yoruma sinirlendi. Herkes imajına odaklanmışken bir takipçisi ünlü oyuncuya "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" diye yazdı.
Ne biçim yorum bu?: Karadağlı bu yoruma tepki göstererek ve takipçisine "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." yorumunda bulundu.