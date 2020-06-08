Çocuklar Duymasın Duygu'sundan hamilelik pozu! Oyuncu Edip Tepeli ile evli
Bir dönem Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari ve Sefirin Kızı'nın yıldızı Edip Tepeli, anne-baba olmak için gün sayıyor.
2017 yılında New York'ta evlenen Ömer Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi duyurdu. Bebek beklediklerini, sevenleriyle paylaşan çift, şimdilerde ise anne-baba olmak için gün saymaya başladı.
Evliliklerinde 3 mutlu sene geçiren Ayşecan Tatari ve Ömer Edip Tepeli, bir süredir Bodrum'da hayatlarını idame ettiriyor ve mutlu aile pozlarına sosyal medya hesapları Instagram'da yer veriyor. 5,5 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu da sevenleriyle Instagram üzerinden paylaştı.
Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını Tatari, "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla paylaştı.
Öte yandan Ayşecan Tatari, hamile olduğunu ise paylaştığı bu fotoğrafa, "Çocuğundan öptün beni" notuyla paylaşarak duyurmuştu.