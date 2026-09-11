Çocuklar Duymasın Duygu bambaşka biri oldu! Görenler dönüp bir daha baktı
Geçmişte büyük bir popülarite yakalayan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Garip, uzun bir sessizliğin ardından Evlilik Güzeldir adlı yapımla televizyon ekranlarına geri dönüş yaptı. Uzun yılların ardından kameralar karşısına çıkan başarılı oyuncunun, yeni tarzı ve özellikle kızıl saçlı imajı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, değişimi fark eden izleyiciler onu ilk anda tanımakta oldukça zorlandı.
Efsane dizi Çocuklar Duymasın'ın unutulmaz Duygu karakteri Hayal Garip, uzun bir ayrılığın ardından Evlilik Güzeldir ile televizyona döndü.
Kızıl saçları ve yenilenen tarzıyla kameraların önüne çıkan başarılı oyuncunun bu büyük değişimi, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer alırken, hayranları onu ilk bakışta tanımakta oldukça zorlandı.
İşte Çocuklar Duymasın Duygu'nun son hali...
"SANA NE OLMUŞ BÖYLE?"
İmaj değiştirip saçlarını kızıla boyatan Hayal Garip'e; 'Bambaşka birisi olmuş', 'Bakışı bile değişmiş', 'Saç rengini acil değiştirmesi lazım', 'Sana ne olmuş böyle?', 'Bu gerçek mi?', 'Bu nasıl yaşlanmak?' gibi yorumlar yapıldı.
Hayal Garip, Duygu karakterine veda ettikten sonra 2016 yılında yayınlanan Yüzyıllık Mühür'de Perihan karakterini canlandırmıştı.
Oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında 'Çanakkale Yüzyıllık Mühür', 'Senden Daha Güzel' ve 'Fedakar' gibi diziler de yer aldı.