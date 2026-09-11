Çocuklar Duymasın Duygu bambaşka biri oldu! Görenler dönüp bir daha baktı

"SANA NE OLMUŞ BÖYLE?"

İmaj değiştirip saçlarını kızıla boyatan Hayal Garip'e; 'Bambaşka birisi olmuş', 'Bakışı bile değişmiş', 'Saç rengini acil değiştirmesi lazım', 'Sana ne olmuş böyle?', 'Bu gerçek mi?', 'Bu nasıl yaşlanmak?' gibi yorumlar yapıldı.