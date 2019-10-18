Çocuklar Duymasın bitti Pınar Altuğ bambaşka birine dönüştü gören şaştı kaldı

Botoks yaptırdığı söylendi: Altuğ'a, "Sadece kahkül mü? Yüzündeki dolgular botoks ama iyi olmuş.", "Photoshop ile çok oynamışsın neredeyse ağzınla burnun kaybolacak gibi olmuş. Yapma bunları, bizler seni doğal halinle daha çok seviyoruz Pınarcığım." şeklinde yorumlar geldi.