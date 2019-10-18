Çocuklar Duymasın bitti Pınar Altuğ bambaşka birine dönüştü gören şaştı kaldı
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan oyuncu Pınar Altuğ, paylaştığı son fotoğrafla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçilerinin fotoğraflarına yaptığı kötü yorumlara hiç üşenmeden teker teker yanıt vererek sıklıkla gündeme gelen Pınar Altuğ, bu sefer binlerce güzel yorum aldı. Altuğ'un yeni imajı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Saçlarını kahkül kestiren ve sarıya boyatan Altuğ, bu fotoğrafı "Degisiklik iyidir?midir?" notuyla paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, bazı kullanıcılar yine eleştirecek bir şeyler buldu.
Botoks yaptırdığı söylendi: Altuğ'a, "Sadece kahkül mü? Yüzündeki dolgular botoks ama iyi olmuş.", "Photoshop ile çok oynamışsın neredeyse ağzınla burnun kaybolacak gibi olmuş. Yapma bunları, bizler seni doğal halinle daha çok seviyoruz Pınarcığım." şeklinde yorumlar geldi.
Peki Pınar Altuğ kimdir?
Pınar Altuğ Atacan, 2 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 6 yaşındayken anne ve babası boşanmıştır.