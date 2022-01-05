Çocukken kömürle çiziyordu! Elazığ'da yaptığı resimleri görenler inanamıyor: Bunu beklemiyorduk

Yeteneğini sonradan fark ettiğini belirten Bahaddin Kala, "İnsanlar diyor ya çocukken başladım diye, gerçekten öyle başladım. Çocuk yaşlarda biz köyde büyüdük imkanlarımız da çok yoktu. Odunları yakardık, onun kömürüyle elektrik direklerini ve panolarını karalayıp resim yapardık." dedi.