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Çocukken kömürle çiziyordu! Elazığ'da yaptığı resimleri görenler inanamıyor: Bunu beklemiyorduk

İhlas Haber Ajansı
Çocukken kömürle çiziyordu! Elazığ'da yaptığı resimleri görenler inanamıyor: Bunu beklemiyorduk

ELAZIĞ'da yaşayan 46 yaşındaki resim öğretmeni Bahaddin Kala, çocukken kömürle başladığı resim çizme sanatını mesleği haline getirdi.

Çocukken kömürle çiziyordu! Elazığ'da yaptığı resimleri görenler inanamıyor: Bunu beklemiyorduk

Elazığ’da bir okulda resim öğretmenliği yapan Bahaddin Kala, çocukken resim hevesi sayesinde kömürlerle resim çizmeye başladı. Kısa süre içerisinde hevesi bir işe dönüşen Bahaddin Kala, bu zamana kadar yüzlerce eser ortaya çıkarttı. 

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Çocukken kömürle çiziyordu! Elazığ'da yaptığı resimleri görenler inanamıyor: Bunu beklemiyorduk

Türkiye’de realist portre çizebilen az sayıdaki kişiden biri olan Kala’nın hiçbir detayı atlamadan ortaya çıkardığı çalışmalar görenlerin gözlerini kamaştırıyor. 

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Çocukken kömürle çiziyordu! Elazığ'da yaptığı resimleri görenler inanamıyor: Bunu beklemiyorduk

Öğrencilerini yetiştiren Bahaddin öğretmen şimdilerde evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek sanatını devam ettiriyor.

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Çocukken kömürle çiziyordu! Elazığ'da yaptığı resimleri görenler inanamıyor: Bunu beklemiyorduk

Yeteneğini sonradan fark ettiğini belirten Bahaddin Kala, "İnsanlar diyor ya çocukken başladım diye, gerçekten öyle başladım. Çocuk yaşlarda biz köyde büyüdük imkanlarımız da çok yoktu. Odunları yakardık, onun kömürüyle elektrik direklerini ve panolarını karalayıp resim yapardık." dedi. 

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