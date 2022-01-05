Çocukken kömürle çiziyordu! Elazığ'da yaptığı resimleri görenler inanamıyor: Bunu beklemiyorduk
ELAZIĞ'da yaşayan 46 yaşındaki resim öğretmeni Bahaddin Kala, çocukken kömürle başladığı resim çizme sanatını mesleği haline getirdi.
Elazığ’da bir okulda resim öğretmenliği yapan Bahaddin Kala, çocukken resim hevesi sayesinde kömürlerle resim çizmeye başladı. Kısa süre içerisinde hevesi bir işe dönüşen Bahaddin Kala, bu zamana kadar yüzlerce eser ortaya çıkarttı.
Türkiye’de realist portre çizebilen az sayıdaki kişiden biri olan Kala’nın hiçbir detayı atlamadan ortaya çıkardığı çalışmalar görenlerin gözlerini kamaştırıyor.
Öğrencilerini yetiştiren Bahaddin öğretmen şimdilerde evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek sanatını devam ettiriyor.
Yeteneğini sonradan fark ettiğini belirten Bahaddin Kala, "İnsanlar diyor ya çocukken başladım diye, gerçekten öyle başladım. Çocuk yaşlarda biz köyde büyüdük imkanlarımız da çok yoktu. Odunları yakardık, onun kömürüyle elektrik direklerini ve panolarını karalayıp resim yapardık." dedi.