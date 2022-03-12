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Çocuk tacizcisi Ciciş Esra Ersoy'a hapis şoku! Şortunu indirdi annesi kapıya gelince...

Çocuk tacizcisi Ciciş Esra Ersoy'a hapis şoku! Şortunu indirdi annesi kapıya gelince...

Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 37 yaşındaki Esra Ersoy son skandalıyla herkesi şok etti.

Çocuk tacizcisi Ciciş Esra Ersoy'a hapis şoku! Şortunu indirdi annesi kapıya gelince...

Kamuoyunda Cicişler ya da Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı.

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Çocuk tacizcisi Ciciş Esra Ersoy'a hapis şoku! Şortunu indirdi annesi kapıya gelince...

Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi.

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Çocuk tacizcisi Ciciş Esra Ersoy'a hapis şoku! Şortunu indirdi annesi kapıya gelince...

Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı.

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Çocuk tacizcisi Ciciş Esra Ersoy'a hapis şoku! Şortunu indirdi annesi kapıya gelince...

Ersoy, aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" dedi. 

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