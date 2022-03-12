Çocuk tacizcisi Ciciş Esra Ersoy'a hapis şoku! Şortunu indirdi annesi kapıya gelince...
Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 37 yaşındaki Esra Ersoy son skandalıyla herkesi şok etti.
Kamuoyunda Cicişler ya da Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı.
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Ersoy, S.B'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi.
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Bir süre sonra Ersoy, S.B'nin evinde uyuşturucu hap aldı.
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Ersoy, aldığı hapın etkisiyle "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" dedi.
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