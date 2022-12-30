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Çocuk parkında kan donduran vahşet! Sabah görenlerin dili tutuldu

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Çocuk parkında kan donduran vahşet! Sabah görenlerin dili tutuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oyun parkında yaşanan olay görenlerin kanını dondurdu. Bir kişi kendini çocuk parkındaki kaydırak demirlerine asarak intihar etti.

Çocuk parkında kan donduran vahşet! Sabah görenlerin dili tutuldu

Olay, Selvilitepe Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Uykan Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, parkta korkunç manzarayla karşılaştı.

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Çocuk parkında kan donduran vahşet! Sabah görenlerin dili tutuldu

Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Çocuk parkında kan donduran vahşet! Sabah görenlerin dili tutuldu

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Ö.M.'nin kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.

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Çocuk parkında kan donduran vahşet! Sabah görenlerin dili tutuldu

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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