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Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken...

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Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken...

Rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile evlenen ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi boşanıyor.

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken...

Yeni dizisi 'Üvey Anne'nin set çalışmalarına devam eden oyuncu ve şarkıcı Kutsi, şu sıralar özel hayatında kötü günler yaşıyor.

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Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken...

Kutsi, çekimleri Gaziantep'te yapılan, başrolünü Nehir Erdoğan ile paylaştığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile 2021 yılının Mart ayında nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti.

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Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken...

Şiddet iddiası

Henüz evliliklerinin birinci yılında Sibel Ülker, sosyal medya hesabında kadına şiddetle ilgili bir paylaşım yapmış, kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırarak 'yanlış' anlaşıldığını açıklamıştı.

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Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken...

Sibel Ülker, Kutsi'ye evliliklerinin 2'inci yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' iddiasıyla boşanma davası açtı.

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