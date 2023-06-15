Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken...

Kutsi, çekimleri Gaziantep'te yapılan, başrolünü Nehir Erdoğan ile paylaştığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile 2021 yılının Mart ayında nikah masasına oturarak dünyaevine girmişti.