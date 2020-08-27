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Çocuk kitabında tecavüz hikayesi skandalı! Gül ve Düşün yazarı Musa Dinç'e sert tepki

Musa Dinç tarafından yazılan 'Gül ve Düşün' isimli sözde çocuk kitabı tecavüz hikayesiyle tepki çekti. Tepkiler üzerine yazar kitabın satışının durdurulduğunu açıkladı. Ancak kitapta yer alan ifadeler aykırı.

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Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan 'Gül ve Düşün' kitabının satışı, tecavüz hikayesinin tepki çekmesi üzerine durduruldu. Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veriliyor. 

Musa Dinç, sosyal medya hesabından tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor.  Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

"En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!" skandal cümlelerden sadece bir tanesi.

Arı Sanat Yayınevi ise kitabın satışının ve dağıtımının 2019'da durdurulduğunu açıklayarak özür diledi. Ancak buna rağmen kitabın bazı internet sitelerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu konuda gerekeni yapacağız" denildi. Yayınevi ayrıca "Durumun düzelmesi için hukuku süreç başlamıştır. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tekrardan tüm okurlarımızdan özür dileriz" açıklaması yaptı.

Sözde çocuk kitabında 'Boz Ayı'nın da bakireliği son bulmuş' ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

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