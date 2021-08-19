'Çocuk kabul etmeyen restoran' konsepti sosyal medyayı ikiye böldü

'Çocuksuz restoran' konsepti kiminin 'kafa dinlemek' adına çok desteklediği, -başta çocuklu aileler olmak üzere- başka bir grup insanın ise tamamen karşı çıktığı bir konu... Peki bu 'çocuksuz restoran' tartışması nasıl ortaya çıktı? Geçtiğimiz günlerde çocuğuyla bir mekana gittiğini ve anneye, görevli tarafından “Konsept gereği çocuk almıyoruz” yanıtı verildiği iddiası, sosyal medyada son günlerin en hararetli konusu haline geldi. Sosyal medyadan haberlere kadar taşınan bu konu için kimisi “Böyle saçmalık olmaz” derken, “Çocuk almayan oteller var, restoran niye olmasın” bakış açısı da tartışmaya başka bir boyut getirdi.