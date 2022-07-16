Çocuk için evlenirim demişti! Aleyna Tilki'den olay açıklamalar...
Şarkılarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla, cesur pozlarıyla, kendine has sesiyle adından söz ettiren son dönemlerin parlayan yıldızı olan Aleyna Tilki önceki gün gizemli erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda kahvaltı ederken objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorusunu yanıtlayan genç şarkıcı damat adayında aradığı kriterleri açıklayarak, samimi itiraflarda bulundu... İşte haberin detayları...
Şarkılarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla, kendine has sesiyle son dönemlerin parlayan yıldızı olan Aleyna Tilki önceki gün gizemli erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda kahvaltı ederken görüntülendi. Muhabirlerin sorusunu yanıtlayan genç şarkıcı damat adayında aradığı kriterleri açıklayarak, samimi itiraflarda bulundu...
Aleyna Tilki, önceki gün gizemli erkek arkadaşıyla Rumelihisarı’nda görüntülendi. Baş başa kahvaltı yaptılar. Koyu sohbet sonrası mekândan ayrılan genç adam muhabirleri fark edince yeniden içeri girdi. Aleyna Tilki ise soruları yanıtladı.
"Sadece çocuk yapmak için evlenebilirim" diyen Aleyna Tilki bu kez damat adayında aradığı kriterleri açıklayarak şu ifadeleri kullandı.
Tilki "Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve çok iyi anlayan bir erkek olmalı." dedi