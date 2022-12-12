Çocuk gelin H.K.G olayını böyle örtbas etmişler işte o skandal karar!
Türkiye daha 6 yaşındayken ailesi tarafından zorla gelinlik giydirilerek evlendirilen H.K.G olayını konuşuyor. Olayın yankıları hala sürerken ortaya çıkan bir belge tüm gerçekleri ortaya çıkardı. H.K.G.’nin çocuk yaşta ‘evlendirilmesi’ne dair ilk soruşturma 2012 yılında yapılmıştı. Bakın o dosya nasıl örtbas edilmiş, gerçekler nasıl gizlenmiş...
Türkiyenin günlerdir konuştuğu çocuk gelin olayında yeni gelişmeler var... H.K.G.’nin çocuk yaşta ‘evlendirilmesi’ne dair ilk soruşturma 2012’de başlamış ve hastaneden alınan raporla bitirilmişti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, ‘çocuğa cinsel istismar’la suçlanan Kadir İstekli hakkında takipsizlik kararı veren savcıya soruşturma başlatmıştı. İşte o kararın detaylarına Hürriyet'ten Musa Kesler ulaştı...
Olay böyle kapanmış!
H.K.G. 17 Ağustos 2012’de Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Çocuk Büro Amirliği’nde ifade verdi. 7 Nisan 2012’de kendi isteğiyle evlendiğini, nüfus kaydında 14 yaşında görünmesine rağmen aslında 17 yaşında olduğunu söyledi ve şikâyetçi olmadı.
Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada H.K.G.’nin evlendiğini söylediği 7 Nisan 2012 ‘suç tarihi’ olarak belirtiliyordu. Savcılık resmi kayıtlarda 14 yaşında görünen H.K.G’.yi kemik yaşı tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk etti. Hastane soruşturmanın başlamasından yaklaşık 4 ay sonra 10 Aralık 2012’de raporunu tamamladı.
Raporda H.K.G.’nin kemik yaşının 21 olduğu belirtildi. Bu raporu dikkate alan savcılık da Kadir İstekli hakkında takipsizlik kararı vererek soruşturmayı kapattı. Ancak H.K.G. şikâyetçi olduğu son soruşturmada bu konudaki detayları da anlatarak kemik yaşı testine kendisinin değil yaşı büyük başka birisinin girdiğini söyledi.