Çocuğu komşusundan çıktığı için sevinen kadınla ilgili yeni gelişme

Bebek koruma altında

Karakolda ifadesi alınan Esra K. sonrasında serbest bırakılarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Esra K.'nin şu an yanında olan bebeğinin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.