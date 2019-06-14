Çocuğu evde böyle buldular herkes isyan etti

Gözleri morarmış ağlarken buldular: İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı.