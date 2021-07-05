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Çobanlık yaparken buldu! Muğla'da Trump'a benzeyen taşı gören inanamadı

İhlas Haber Ajansı
Çobanlık yaparken buldu! Muğla'da Trump'a benzeyen taşı gören inanamadı

Aslen Şanlıurfalı olan ve Konya’da çobanlık yaparken 20 yıl boyunca bulduğu insan yüzüne benzeyen taşları toplayan Ahmet Aslan, koleksiyonunu Muğla’nın Marmaris ilçesinde açılan sergide görücüye çıkardı.

Çobanlık yaparken buldu! Muğla'da Trump'a benzeyen taşı gören inanamadı

Konya’da çobanlık yaparken doğada bulduğu taşların insan yüzüne benzediğini fark eden ve 20 yıl boyunca taş toplayan Ahmet Aslan’ın ‘İnsansı Taşlar Sergisi’ Marmaris’te açıldı.

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Çobanlık yaparken buldu! Muğla'da Trump'a benzeyen taşı gören inanamadı

19 Mayıs Gençlik Meydanı’ndaki serginin açılışını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı yaptı.

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Çobanlık yaparken buldu! Muğla'da Trump'a benzeyen taşı gören inanamadı

Sergiyle ilgili bilgi veren Ahmet Aslan, çobanlık yaptığı yıllarda bu taşları keşfettiğini söyledi.

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Çobanlık yaparken buldu! Muğla'da Trump'a benzeyen taşı gören inanamadı

Aslan, “Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı." dedi. 

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