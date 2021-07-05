Çobanlık yaparken buldu! Muğla'da Trump'a benzeyen taşı gören inanamadı

Aslan, “Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı." dedi.