Çobanlık yaparken buldu! Muğla'da Trump'a benzeyen taşı gören inanamadı
Aslen Şanlıurfalı olan ve Konya’da çobanlık yaparken 20 yıl boyunca bulduğu insan yüzüne benzeyen taşları toplayan Ahmet Aslan, koleksiyonunu Muğla’nın Marmaris ilçesinde açılan sergide görücüye çıkardı.
Konya’da çobanlık yaparken doğada bulduğu taşların insan yüzüne benzediğini fark eden ve 20 yıl boyunca taş toplayan Ahmet Aslan’ın ‘İnsansı Taşlar Sergisi’ Marmaris’te açıldı.
19 Mayıs Gençlik Meydanı’ndaki serginin açılışını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı yaptı.
Sergiyle ilgili bilgi veren Ahmet Aslan, çobanlık yaptığı yıllarda bu taşları keşfettiğini söyledi.
Aslan, “Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı." dedi.