Çobanlık deyip geçmeyin! Koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı
AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Özay Alabaş, hayvancılıktan kazandığı para ile bin dönümlük mera satın aldı. Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde para kazandırdığını ifade eden Alabaş, "Bilinçli bir çoban memurdan daha fazla para kazanır" diyerek bilinçli ve davardan anlayarak yaptığı bu işle sadece Aydın Çine bölgesinde 1000 dönüm arazi satın almayı başardığını söyledi.
Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektörü korona virüs salgını ile birlikte tekrar kıymete bindi. İklimi ve bitki örtüsü çobanlık için oldukça uygun olan Ege Bölgesi'nde ve özellikle Aydın'da hayvancılık özenle yapılıyor. Denizli'den hayvancılık yapmak için Aydın'ın Karpuzlu ilçesine gelen Özay Alabaş bölgedeki çobanlara da örnek oldu.
Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile sağlayan Özay Alabaş, hayvancılıktan kazandığı parayı yine hayvancılığa yatırarak sadece davar çobanlığı yaparak bin dönüm arazi sahibi olduğunu belirtti. Hayvanlarını kendi merasında otlatan Alabaş, koyunlarını adeta çocuğu gibi görüyor.
Her gün onlarla vakit geçiren Alabaş, "Koyunlar günün yarısını ahırda, yarısını da merada geçiriyorlar. Bu sene biraz sıkıntı var ama gene de kendi işimiz olduğu için çok şükür bu halimize. Meralarda 15-20 gün sonra otlar büyümeye başlar. Daha rahat olur" dedi.
Bilinçli yapan kazanıyor
Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde getirisinin de fazla olduğunu aktaran Alabaş şunları anlattı: "Hayvancılık yapacak insanın bu konuda bilinçli olması gerekir. Bu işi bilinçli yaparsan para kazanırsın ama bilmeden yaparsan kazandırmaz. Aşısını, ilacını, yemini, suyunu eksik etmeyeceksin."