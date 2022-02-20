Çobanlık deyip geçmeyin! Koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

Her gün onlarla vakit geçiren Alabaş, "Koyunlar günün yarısını ahırda, yarısını da merada geçiriyorlar. Bu sene biraz sıkıntı var ama gene de kendi işimiz olduğu için çok şükür bu halimize. Meralarda 15-20 gün sonra otlar büyümeye başlar. Daha rahat olur" dedi.