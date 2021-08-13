'Çoban' çıkışıyla gündemi sallayan Aysun Kayacı 9 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya taşınmasının ardından ilk kez Türkiye'ye tatile geldi. Tatil için Bodrum'u seçen Kayacı ve ailesi objektiflerden kaçmayı başardı.