Çö şişte balık nasıl yapılır?

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan balık; ızgara, fırınlama, kızartma ve buğulama olarak pişirilir. Kış aylarında daha fazla tüketilen bu besin, beyin gelişimini destekler. Aynı zamanda kas ve kemik yapısının güçlenmesini de sağlar. Halsizlik, stres ve depresyon gibi sorunların giderilmesinde de etkilidir. Malzemeleriniz hazırsa, ana yemeklerde sunabileceğiniz çöp şişte balık nasıl yapılır birlikte görelim.

Malzemeler;

1 kilo istavrit, bir su bardağı mısır unu, yarım çay bardağı un, tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, kızartmak için yağ.