CNN Türk'ün termik santrallere filtre haberi büyük tepki çekti!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen gün 6 ay içinde termik santrallerin filtre takmak zorunda olduğunu açıkladı. CNN Türk ise Kurum'un uyarısından yola çıkarak filtrelerin fabrikalara maliyetini haber yaptı. CNN'in haberi büyük tepki çekti.

Beste Uyanık’ın sunduğu ‘Günün Ekonomisi’ programında termik santrallere baca filtresi takıldığı durumda oluşacak 10 günlük maliyet hesaplandı. Maliyet göz önününde bulundurulduğunda ise santrallerin baca filtresi olmadan çalışmasının daha avantajlı olduğu savunuldu.

Türkiye'deki 15 termik santralin bacalarının filtrelenmesi için son yasada 2,5 yıl süre tanındığını belirten sunucu Uyanık, Çevre Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını hatırlatarak, “Takmayanlar, 20 kat fazla ceza alacak ama 10-12 günlük araya ihtiyaçları var” dedi.

Sanayiye de vuracak

Uyanık, “O santralin 10 gün durması demek, 32 bin kişi enerjisiz kalacak demek. Bu tek bir santral. 15 santral birleşirse bu oran 500 bin kişiye çıkacak. 10 günde 500 bin kişi mağdur olacak. 35 bin konut dediğimiz 750 bin konuta çıkacak, 15 termik santral de aynı zamanda filtreleme işlemine girerse…Yatağan'daki santrali durdurdunuz 10-12 gün, 12 bin metro seferinin iptal edileceği kadar bir enerji kaybı yaşanacak ve 8 bin 900 makine de çalışamayacak. Sanayiye de vuracak” diye konuştu.

Bakan Kurum 6 ay süre verdi

TBMM'den geçtiğimiz gün torba yasa içinde geçen kanunda, Türkiye'deki 15 termik santralin bacasına filtre takılması 2.5 yıl ertelendi.Gelen tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise; 6 ay içinde termik santrallerin filtre takmak zorunda olduğunu açıkladı.

CNN'in maliyet hesabı

Filtre takılmamasının doğaya ve insana verdiği zarar ortadayken; CNN Türk'te yayınlanan haberde, termik santraller filtre takmak için üretimi durduracağını ve bunun da ekonomiye zarar vereceği açıklandı.

Sosyal medyada tepki yağdı

CNN Türk’ün “termik santrallere neden filtre takılmaması gerektiğini” anlattığı haberine Twitter’da binlerce eleştiri yapıldı.

Paylaşımlardan bazıları şöyle: