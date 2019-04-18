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CNN Türk'ün skandal İmamoğlu hatası

CNN Türk'ün skandal İmamoğlu hatası

CNN Türk ekranlarında skandal bir hataya imza atıldı. Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldığı anların fotoğrafı montajlanarak, "İşte Ekrem İmamoğlu'nun mazbata aldığı anlar" diye canlı yayında anons edildi.

CNN Türk ekranında Mansur Yavaş'ın mazbatayla poz verdiği fotoğrafın montajlanarak İmamoğlu'nun kafasının foroğrafa eklenmesi sosyal medyada gündem oldu.


Montajlı fotoğrafı canlı yayında verdiler

CNN Türk sunucusu ise o anlarda, "Ekrem İmamoğlu önce İl Seçim Kuruluna gitti orada bir izdiham vardı. Ekrem İmamoğlu göreve resmi olarak başladığını gösteren mazbatasını aldığı an ile ilgili bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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