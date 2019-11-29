CNN Türk'teki filtre haberine sosyal medyadan tepki yağdı
Termik santrallere filtre zorunluğunun konuşulduğu günlerde; CNN Türk'te filtrelerin fabrikalara maliyetinin haber yapılması tepki topladı.
TBMM'den geçtiğimiz gün torba yasa içinde geçen kanunda, Türkiye'deki 15 termik santralin bacasına filtre takılması 2.5 yıl ertelendi.
Gelen tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise; 6 ay içinde termik santrallerin filtre takmak zorunda olduğunu açıkladı.
Filtre takılmamasının doğaya ve insana verdiği zarar ortadayken; CNN Türk'te dün yayınlanan haberde, termik santraller filtre takmak için üretimi durduracağını ve bunun da ekonomiye zarar vereceği açıklandı.
İnsan sağlığı üzerinden maliyet hesabının yapılması, özellikle sosyal medyada tepki çekti.