CNN Türk'te hakaretler havada uçuştu

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Razi Canikligil'e Twitter'ın ABD seçimlerine müdahale ettiğini ancak Türkiye'deki yalanlar karşısında herhangi bir şey yapmadığını söyledi. ABD vatandaşlığına geçerken ettiği yemini hatırlatıp zor durumda bırakmak istemediğini söyleyen Şahin'e Canikligil'in tepkisi ise ağır oldu.

"Dar zihniyetli, aptal bir adamın tekisin sen"

Bu sözlerle Şahin'in yurtdışında yaşayan milyonlarca Türk'ü zan altında bıraktığını ileri süren Canikligil, tartışmanın büyümesi üzerine canlı yayında ağzına geleni söyledi. Canikligil, CNN Türk canlı yayınında, Şahin'in dar zihniyetli, ne dediğini bilmeyen aptal bir adam olduğunu ileri sürdü.

Tartışma büyüyünce Razi Canikligil, "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.