BIST 1.180
DOLAR 8,41
EURO 9,96
ALTIN 527,67
GÜNCEL

CNN Türk'te hakaretler havada uçuştu

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Razi Canikligil ile Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CNN Türk canlı yayınında birbirine girdi

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Razi Canikligil'e Twitter'ın ABD seçimlerine müdahale ettiğini ancak Türkiye'deki yalanlar karşısında herhangi bir şey yapmadığını söyledi. ABD vatandaşlığına geçerken ettiği yemini hatırlatıp zor durumda bırakmak istemediğini söyleyen Şahin'e Canikligil'in tepkisi ise ağır oldu. 

"Dar zihniyetli, aptal bir adamın tekisin sen"

Bu sözlerle Şahin'in yurtdışında yaşayan milyonlarca Türk'ü zan altında bıraktığını ileri süren Canikligil, tartışmanın büyümesi üzerine canlı yayında ağzına geleni söyledi. Canikligil, CNN Türk canlı yayınında, Şahin'in dar zihniyetli, ne dediğini bilmeyen aptal bir adam olduğunu ileri sürdü.

Tartışma büyüyünce Razi Canikligil, "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 6 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Joe Biden'den zafer ilanı! Tarihi zafer kazanacağız
ABD seçimi son durum! Amerika'da kim kazandı Joe Biden ve Donald Trump'ın oyu
İzmir depremiyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandılar
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Kasım 2020)
Süleyman Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziantep'te hayvansever kadın köpek mamalarını çalan kişiyi beyzbol sopasıyla dövdü
Kocaeli'de kooperatif yöneticisi halk otobüsü sürücüsünü darp etti
Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Fatih Belediyesi zabıtaları birbirine girdi
Konya'da süt fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı
ABD Başkanlık seçiminde son durum! Olası 3 senaryo var! İşte sonuçları değiştirebilecek eyaletler
Kızarmış dondurma nasıl yapılır?
Zara indirimi ne zaman 2020 Kasım kaç gün sürecek?