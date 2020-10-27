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CNN Türk Sorgu Sual'den sonra Şevval Şahin takipçi sayısını arttırdı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı programda kendisine yöneltilen soruları bilemeyince zor anlar yaşamıştı. Sosyal medyada çok konuşulan Şahin, kısa sürede takipçi sayısını artırdı.

Son dönemde açıklamaları ve pandemiye rağmen düzenlediği ev partileriyle gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Sorgu Sual programına katıldı.

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Programda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyen Şahin, zor anlar yaşadı.

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Bir ara stüdyodan ayrılan model, daha sonra sakinleşerek geri döndü.

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Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna "Pas" yanıtını verdi.

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