BIST 4.917
DOLAR 18,64
EURO 19,34
ALTIN 1.053,44
MEDYA

CNN Türk canlı yayınında osuruk sesi! Ahmet Hakan konuşurken olanlar oldu

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında ekrandan duyulan ses olay oldu. Tam Ahmet Hakan konuşurken gelen osuruk sesi ekran başındakileri şok etti...

CNN Türk ekranlarından izleyicilerini şoke eden bir olay yaşandı. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Turgay Güler, kamuoyu araştırmacıları Hakan Bayrakçı ve Murat Sarı gündemi yorumladı.

İYİ Parti ile CHP arasındaki 'kulak çekme' polemiğinin tartışıldığı sırada Ahmet Hakan ana ekranda iki parti arasındaki gerilimi grafik üzerinden anlattı. İşte tam bu sırada izleyiciler güçlü bir osurma sesi duydu. O sesin tam olarak nereden geldiği anlaşılamadı. Ancak Ahmet Hakan hiçbir şey olmamış gibi yayına devam ettirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu sabah kalkıp bu videoyu çekip attı! Mevzu yaz saati uygulaması
Kemal Kılıçdaroğlu sabah kalkıp bu videoyu çekip attı! Mevzu yaz saati uygulaması
Recep İvedik 7 geliyor! İlk fragman yayınlandı: Vizyon tarihi belli oldu!
Recep İvedik 7 geliyor! İlk fragman yayınlandı: Vizyon tarihi belli oldu!
Şehidin yürek dağlayan videosu ortaya çıktı: Bizimki bitmez bir sevgi annem
Şehidin yürek dağlayan videosu ortaya çıktı: Bizimki bitmez bir sevgi annem
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Nursel Ergin hayatını anlattı! Şöhretten önce yetimhaneki bitli saçları ve anne itirafları ağlattı
Nursel Ergin hayatını anlattı! Şöhretten önce yetimhaneki bitli saçları ve anne itirafları ağlattı
Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası alev alev yanıyor
Denizli'de büyük yangın! Kimya fabrikası alev alev yanıyor
Erdoğan ile başörtülü kızın yamaç paraşütü diyaloğu viral oldu! Kızım o paraşüt dememiş ki...
Erdoğan ile başörtülü kızın yamaç paraşütü diyaloğu viral oldu! Kızım o paraşüt dememiş ki...
Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti
Çin iyice azıttı Uygur'da kadına sokak ortasında anal korona testi! Kadının çığlıkları sokağa inletti
İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı
İnsanlığın bittiği an! Sokak köpeğini böyle boğmaya çalıştı
Futbolcu ile kafa kafaya çarpışan kalecinin kafatası çatladı! Ölüm tehlikesi var
Futbolcu ile kafa kafaya çarpışan kalecinin kafatası çatladı! Ölüm tehlikesi var
Hırsızlıktan yakalandılar, hakim serbest bıraktı çıkarken polisin çantasını çaldılar
Hırsızlıktan yakalandılar, hakim serbest bıraktı çıkarken polisin çantasını çaldılar
Osmaniye'de film gibi olay! Çantasını dükkanda unutan personelden nefes kesen hareket
Osmaniye'de film gibi olay! Çantasını dükkanda unutan personelden nefes kesen hareket