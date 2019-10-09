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CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu

CNN Türk muhabirinin Ceylanpınar'da yaptığı yayında sınırdaki son gelişmeleri ekran başındakilere aktardığı sırada patlama oldu.

CNN Türk televizyonunun Ceylanpınar'da yaptığı canlı yayın esnasında terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Resulayn'da patlama meydana geldi.

Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Resulayn'daki patlamanın ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan CNN Türk muhabiri, "Operasyon başladı mı bilemiyoruz fakat jet sesleri ve patlama sesleri duyduk. PKK/PYD hedeflerinin vurulduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

3 kez uçak sesi duyduklarını belirten muhabir, "Uçak seslerinin ardından patlama sesleri duyduk. Patlamanın ardından Resulayn'dan dumanların yükseldiğini gördük. Patlama seslerini net bir şekilde duyduk" dedi.

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