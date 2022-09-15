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Cluj Sivasspor (CANLI YAYIN)

Cluj Sivasspor (CANLI YAYIN)

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ikinci maçında Romanya ekibi CFR Cluj'a konuk oluyor. Grupta ilk maçta Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar zorlu deplasmana kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor. Futbolseverler maça saatler kala Cluj-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte karşılaşma öncesi detaylar ve Cluf Sivasspor maçı canlı anlatımı ilk düdük ile birlikte haberimizde olacak...

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CLUJ SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

CLUJ 0-0 SİVASSPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

CLUJ SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Cluj: Scuffet, Burca, Matias, Camora, Deac, Mistrati, Boateng, Cvek, Braun, Roger, Yeboah 

SivassporAli Şaşal, Uğur, Appindangoye, Goutas, Robin, Keita, N'Jie, Seba, Ulvestad, Max Gradel, Yatabare

Cluj-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak Cluj-Sivasspor maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve TV 8.5 ile Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor’da 7 eksik var
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 7 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare, CFR Cluj’a karşı forma giyemeyecek.

Avrupa arenasındaki 24. maç
Sivasspor, deplasmanda oynayacağı CFR Cluj mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 23 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 23 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.

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