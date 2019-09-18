Club Brugge Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Club Brugge deplasmanında Şampiyonlar Ligi macerasına başladı. Club Brugge maçında avantajlı bir sonuç almayı hedefleyen Galatatasaray, grupta iyi bir başlangıçta kararlı. Club Brugge - Galatasaray maçının canlı anlatımı İnternethaber'de...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başladı. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk oluyor. Jan Breydelstadion'da TSİ 19.55'te başlayan karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge takımına konuk olan Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette 'dalya' demek için çıktı. Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.

CLUB BRUGGE: 0 - 0 :GALATASARAY

STAT: Jan Breydel

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Seri, Lemina, Babel, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray maçı şifreli mi?

Club Brugge-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Şifresiz verecek kanal

Club Brugge-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak.

CBC Sport uydu frekansları

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500