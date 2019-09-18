Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz veren kanalların uydu frekansı

Galatasaray Club Brugge maçını beIN Sports şifreli olarak saat 19.55'ten itibaren canlı olarak verecek , maçı şifresiz olarak Azeri CBC Sport kanalı veriyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Galatasaray maçı şifreli mi?

Club Brugge - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Şifresiz verecek kanallar

Club Brugge - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge, Real Madrid ve PSG ile mücadele veriyor. Galatasaray, Club Brugge maçından sonra gruptaki ikinci maçını sahasında PSG ile oynayacak.

CBC Sport uydu frekansları

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Galatasaray, Avrupa'da 100. galibiyet peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette 'dalya' demek için çıkacak. Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.

Gözler Falcao'nun üzerinde olacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne eski takımına karşı

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

CLUB BRUGGE - GALATASARAY

STAT: Jan Breydel

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Simon Deli, Ricca, Vormer, Balanta, Tau, Vanaken, Okereke, Openda

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, MArcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Seri, Lemina (Ömer), Babel, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim