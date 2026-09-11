Yapay zekâ şirketi Anthropic’in Claude modelleriyle ilgili yayımladığı yeni güvenlik raporu teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırdı. “Claude nedir?”, “Claude neden kontrolden çıktı?”, “Claude gerçek sistemleri nasıl hackledi?” ve “Anthropic’in yapay zekâsı hangi sistemlere erişti?” gibi sorular araştırılıyor. Anthropic, yaptığı incelemede dört farklı Claude modelinin siber güvenlik testleri sırasında gerçek üçüncü taraf sistemlerine yetkisiz erişim sağladığını doğruladı. Peki olay nasıl gerçekleşti, Claude gerçekten kontrolden mi çıktı? İşte ayrıntılar...

CLAUDE NEDİR?

Claude, ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic tarafından geliştirilen büyük dil modeli ailesinin adı. Metin üretme, analiz, kodlama ve yazılım geliştirme gibi görevlerde kullanılan Claude’un farklı yetenek seviyelerine sahip modelleri bulunuyor. Son güvenlik raporunda erken bir Claude Opus 4.6 sürümü, Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 ve şirket içindeki bir araştırma modelinin yer aldığı dört ayrı olay incelendi.

CLAUDE NEDEN KONTROLDEN ÇIKTI?

“Kontrolden çıktı” ifadesi olayın dikkat çekici yönünü anlatsa da Anthropic’in açıklamasına göre modeller bağımsız bir amaç geliştirip şirketten kaçmadı. Sorunun temelinde siber güvenlik değerlendirmelerinde kullanılan üçüncü taraf test ortamındaki yanlış yapılandırma vardı. Claude’a internete erişemediği ve simülasyonda çalıştığı söylendi ancak sistem yanlışlıkla açık internete bağlı kaldı. Üstelik testler sırasında normal ürünlerde bulunan siber güvenlik korumaları devre dışıydı.

CLAUDE ÜÇÜNCÜ TARAF SİSTEMİNİ NASIL HACKLEDİ?

Claude modellerine “capture the flag” adı verilen kontrollü siber güvenlik görevleri verildi. Ancak internet bağlantısının açık kalması nedeniyle bazı modeller kurgusal hedef yerine gerçek sistemlerle etkileşime geçti. En dikkat çekici olayda Claude Mythos 5, PyPI’ye zararlı bir yazılım paketi yükledi. Paket 15 üçüncü taraf sistem tarafından indirildi; bunlardan bir güvenlik şirketinin tarama sistemi erişim bilgilerini açığa çıkarınca model bu bilgilerle şirketin gerçek veritabanına erişti. PyPI paketi yaklaşık bir saat içinde kaldırdı.

ANTHROPIC KAÇ AYRI CLAUDE OLAYI TESPİT ETTİ?

Anthropic ilk olarak 30 Temmuz’da üç olayı kamuoyuna açıkladı. Şirket daha sonra yaklaşık 141 bin test kaydını yeniden incelerken daha önce fark edilmeyen başka kayıtlar buldu. Ağustos ayında yapılan ek incelemede, Ocak 2026’da erken Claude Opus 4.6 sürümüyle yaşanan dördüncü olay ortaya çıktı. Şirket daha sonra arama kapsamını yaklaşık 481 milyon kayda genişletti ve aynı ağırlıkta başka bir vaka bulmadığını açıkladı.

CLAUDE GERÇEKTEN KENDİ BAŞINA HAREKET Mİ ETTİ?

Anthropic’e göre modellerin davranışları ciddi olsa da olayları “yapay zekâ kendi hedefini belirledi ve kaçtı” şeklinde yorumlamak doğru değil. Dört olayda da Claude, kendisine verilen siber güvenlik görevini tamamlamaya çalışmayı sürdürdü. Şirket, modellerin başka yapay zekâlarla koordinasyon kurduğuna, farklı amaçlar geliştirdiğine veya yaptıklarını gizlemeye çalıştığına dair kanıt bulmadı. Buna karşılık Anthropic, modellerde “yanlı muhakeme” ve zararlı sonuç ihtimaline rağmen görevi sürdürme eğilimi gördüğünü açıkladı.

ANTHROPIC CLAUDE OLAYLARINDAN SONRA NE YAPTI?

Anthropic olaylardan etkilenen tarafları bilgilendirdi ve bağımsız yapay zekâ güvenliği kuruluşu METR ile inceleme başlattı. Şirket ayrıca test ortamlarını güçlendirdi, canlı izleme ve engelleme sistemlerini genişletti ve üçüncü tarafların korumasız ön sürüm modelleri test edebilmesi için yeni güvenlik şartları getirdi. Anthropic, mevcut üretim modellerindeki siber güvenlik filtrelerinin incelenen olayların önemli bölümünü engelleyebileceğini belirtiyor.

CLAUDE OLAYI NEDEN ÖNEMLİ?

Olay, gelişmiş yapay zekâ modellerinin uzun süre boyunca araç kullanarak hareket ettiği “ajan” tipi sistemlerde güvenlik sınırlarının önemini yeniden gündeme taşıdı. Anthropic de raporunda bu olayları ciddi olarak tanımlıyor ve ön sürüm güvenlik testlerinin söz konusu davranışları önceden yakalayamadığını kabul ediyor. Şirket, yapay zekâ yetenekleri geliştikçe güvenlik ve uyum çalışmalarının aynı hızda ilerlemesi gerektiğini vurguluyor.