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Çizgi şeklinde yangın panik yarattı! Starlink uyduları mı yoksa bilerek mi yakıldı? Karşı ateş yöntemi ortaya çıktı!

Orman yangınlarıyla ilgili bir video sosyal medyada infial yarattı. Çizgi şeklinde hat çizilerek çıkan yangın için Starlink projeleriyle uydudan yapıldığı iddia eden de oldu. İşin aslı sonradan ortaya çıktı.

Orman yangınlarını söndürmede pek çok araç kullanılmasının yanında bilimsel olarak kanıtlanan karşı ateş açmak gibi formüller de devrede. Ancak durumu bilmeyen bazı vatandaşlar bilerek yakıldığı gibi iddialarla panikledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yangının çizgi şeklinde bir hat çizilerek oluştuğu dikkat çekiyor. Sosyal medyada ise uydudan ateş açıldığı gibi komplo teorileri havada uçuştu. 

Uzmanların açıkladığı bilgiye göre bu yangına sınır çizip ilerlemesini engellemek amacıyla oluşturulan bir yöntem. Uzmanların rüzgarın yönü gibi bilimsel verileri de analiz ederek "karşı ateş" yöntemi kullandığı öğrenildi.

Karşı ateş nedir?

Yangına ilişkin Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik konuştu. Yangının, karşı ateş taktiği ile söndürüldüğünü belirten Çelik, bu sırada bir görevlinin saldırıya uğradığını da söyledi.

Bu metodu, bütün dünya; başta Amerika, Kanada, Fransa, İspanya, Portekiz dahil hepsi uygular, biz de uygularız. Bu çok tehlikelidir. Buna karar verirken bunu işin uzmanı arkadaşlarımız.

Az bir kısım ormanı göze alıp önündeki şeritleri açıyorsun, araçları yığıyorsun oraya.. Tedbiri alınca da karşı ateşi veriyorsun. Büyük enerji küçük enerjiyi kendisine çeker. Çekince de rüzgâr bir nevi hafifler, birbirine kavuştuğu anda da yanıcı kütle kalmadığı için yangın durdurulur.

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