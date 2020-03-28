Çıtır pişi nasıl yapılır kahvaltıların vazgeçilmezi!
Çıtır çıtır yumuşacık pişi lezzetini sabah kahvaltıda en lezzetli hali ile bir araya getirdik. İşte çıtır pişi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler.
Sabah kahvaltılarında reçelin ve peynirin yanına sıcacık bir çay ile yapabileceğiniz çıtır pişi tarifini sizlerle paylaştık. Sizde tarife göz atarak evde çıtır çıtır pişi yapabilirsiniz.
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Malzemeler
2 tatlı kaşığı toz maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 3 su bardağı ılık su, 4.5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tuz, 3 su bardağı sıvı yağ yeterli olacaktır.
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Yapılış aşaması
Maya, şeker ve ılık suyu bir kaba alın ve maya eriyene dek parmağınızla karıştırın. Üstünü kapatıp 10 dakika kadar mayalanmasını bekleyin.
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Ardından içine unu yavaş yavaş eklemeye başlayın ve tuzu da ilave edin, güzelce yoğurun.Ele çok az yapışan bir hamur olacak.
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