Çirkin dizisisinin Ökkeş'i Çetin Tekindor'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Çetin Tekindor'un bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Kan değerlerinin yüksek olduğu belirtilen 81 yaşındaki sanatçının tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.
ÇİRKİN DİZİSİNDE ROLÜNÜ TAMER LEVENT ÜSTLENECEK
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle henüz setlere dönemeyen Çetin Tekindor'un rol aldığı "Çirkin" dizisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Dizinin açıklamasında, Tekindor'un sağlık sorunu nedeniyle çekimlere kısa süreliğine ara vereceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Usta oyuncu Çetin Tekindor, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çekimlere kısa bir süre ara verecektir. Bu süreçte Tekindor’un canlandırdığı Ökkeş Karataş karakterine Tamer Levent hayat verecek. İyileşme sürecinin ardından yeniden sete dönmesi planlanan Çetin Tekindor, Ökkeş Karataş rolünü kaldığı yerden sürdürecektir."
ÇETİN TEKİNDOR KİMDİR?
Çetin Tekindor (d. 16 Temmuz 1945, Sivas), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine IV. Murat oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda "Sahne ve Diksiyon" dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yıllarında yayınlanan 'Mc Millan ve Karısı' dizisindeki, Rock Hudson'ın oynadığı Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı'nın yönettiği 1983 yapımı Küçük Ağa dizisiyle çok tanınan bir sima oldu.
Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu'nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT'de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) gibi TV dizilerinde ve Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi. Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma'da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003 yılında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit'in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı TV dizisinde rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı.
Bunlardan ilki 5 farklı Türk yönetmeninin 5 farklı öyküye imza attığı Anlat İstanbul, diğeri ise Türkiye'de çok büyük bir gişe başarısı elde eden, Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum'du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi'yi canlandırdığı bu film, Tekindor'a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir. Yaptığı işlerin neredeyse tamamında başrolü üstlenmiştir. 2016 yılında İçerde adlı dizide rol almıştır.
Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları: Rita'nın Şarkısı, Müfettiş, Kral Lear, Kadınlar Devleti, Üç Kuruşluk Opera, Mutlu Son, Kim Korkar Hain Kurttan, Cumhuriyet Kızı, Fil Adam, İkinci Bölüm, Kuvayi Milliye, Göğe Açılan Pencere, Yılın Kadını, Lvanta Çiçekler, Fizikçiler, Yedi Kocalı Hürmüz, Beket, Bir Bardak Su, Kara Ağaçlar Altında, Rita'nın Şarkısı, Osmancık, Özgürlüğün Bedeli, Hep Vatan İçin, Küçük Esma Sultan, İnsandan Kaçan, Hürrem Sultan, Yelpaze, Düşüş, Görüşme-Kutlama-Çağrı, Emin Diye Biri, Fatih, Ben Kimim, Andora, Maymun Davası, Romeo ve Juliet, 4.Murat, Sırça Kümes, Güneşin Çocukları, Genç Werther'in Yeni Acıları.