Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
Okul hayatı boyunca arkadaşları tarafından çirkin diye alay edilen 25 yaşındaki Celine Centino, estetiğe başvurdu.
25 yaşındaki genç kız çirkin dediler diye geçirdiği estetiklerle inanılmaz değişti. Estetik operasyonlarla adım adım kendini değiştiren Centino adeta bambaşka biri oldu...
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Okul yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu belirten Celine Centino, kendisine çirkin dediklerini hep dalga konusu olduğunu söyledi.
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Celine Centino, estetik operasyonlar sayesinde adeta imkansızı başardı.
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Pamela Anderson hayranı olan 24 yaşındaki Centino, ünlü yıldıza benzemek için 4 yılda yaklaşık 267 bin lira harcadı
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