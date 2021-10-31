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Çırılçıplak poz verdi! Skandalla paraya para demiyor: Gardiyanın dikkatini dağıtıp hapiste...

Çırılçıplak poz verdi! Skandalla paraya para demiyor: Gardiyanın dikkatini dağıtıp hapiste...

Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'nun karıştığı skandal olay dünyada gündemi sarstı.

Çırılçıplak poz verdi! Skandalla paraya para demiyor: Gardiyanın dikkatini dağıtıp hapiste...

Instagram fenomeni Aida Victoria Merlano, güvenlik görevlisinin dikkatini dağıtarak annesini ip yardımıyla hapishaneden kaçırmakla suçlanıyor. 

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Çırılçıplak poz verdi! Skandalla paraya para demiyor: Gardiyanın dikkatini dağıtıp hapiste...

21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin bir süredir annesini kurtarmak için plan yaptığı ve sonunda bunu başardığı belirtiliyor.

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Çırılçıplak poz verdi! Skandalla paraya para demiyor: Gardiyanın dikkatini dağıtıp hapiste...

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Instagram fenomeninin annesi eski politikacı Aida Merlano Rebolledo’nun ip kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi.

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Çırılçıplak poz verdi! Skandalla paraya para demiyor: Gardiyanın dikkatini dağıtıp hapiste...

2019’da, o sırada 38 yaşında olan Aída Merlano senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından hızla yakalandı. 

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