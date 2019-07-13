Çıplak videosunu yayınlayan Cardi B'nin makyajsız hali olay! Hiç böyle görmediniz

26 yaşındaki ünlü rap şarkıcısı Cardi B, sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yaparak birçok halini yayınlıyor. Hatta Billboard Müzik Ödülleri'ndeki pozları olay olunca tepki olarak çıplak halini sosyal medya hesabından bir video ile yayınlamıştı. Ama B'yi bu haliyle ilk defa göreceksiniz.