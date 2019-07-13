Çıplak videosunu yayınlayan Cardi B'nin makyajsız hali olay! Hiç böyle görmediniz
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, birçok halini hatta çıplak videosunu bile yayınlamıştı. Ama bu halini hiç görmediniz, makyajsız hali olay oldu.
26 yaşındaki ünlü rap şarkıcısı Cardi B, sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yaparak birçok halini yayınlıyor. Hatta Billboard Müzik Ödülleri'ndeki pozları olay olunca tepki olarak çıplak halini sosyal medya hesabından bir video ile yayınlamıştı. Ama B'yi bu haliyle ilk defa göreceksiniz.
Sıra dışı makyaj stili ve gösterişli sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü rap şarkıcısı Cardi B, bu defa oldukça bakımsız görüntülendi. Dünyaca ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün kendisini havalimanına götüren bir araca binerken görüntülendi.
Kendisini havalimanına götürecek olan özel aracına binerken görüntülenen Cardi B, makyajsız haliyle tanınmadı.
Göz alıcı makyajı ve gösterişli kıyafetleri olmadan bambaşka birine dönüşen Cardi B, görenleri şoke etti.