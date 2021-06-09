Çıplak videosunu paylaşmıştı! Aygün Aydın yine ifşa etti Hakan Sabancı'ya olay gönderme
Geçtiğimiz günlerde çıplak videosuyla olay olan Aygün Aydın, Hakan Sabancı ifşalarına bir yenisini ekledi.
Geçtiğimiz Şubat ayında cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın 30 yaşındaki oğulları Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını iddia eden 26 yaşındaki genç oyuncu Aygün Aydın, şoke eden bir hamlede bulunmuştu.
Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarına inanmayanlara sinirlenip mesajlaşmalarını sosyal medya hesabı üzerinden ''Bu kadarı yeter, artık beni daha fazla rahatsız etmeyin'' notunu paylaşarak ifşa etmişti.
Sessiz kalmıştı: Aydın'ın bu hamlesi magazin gündeminde günlerce konuşulurken, konuya o dönem Hakan Sabancı ise sessiz kalmıştı.
Yoruma sinirlenmişti: Genç oyuncu, mesajlaşmalarını ifşa ettikten kısa bir süre sonra sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hakan Sabancı'nın başka kadınları sosyal medya üzerinden takip etmesi ve fotoğraflarına yorum yapmasına sinirlenmişti.