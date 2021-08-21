Çıplak şoku! Zerrin Özer 'kahroldum' deyip itiraf etti: Kurban olurum
Pop müziğin 63 yaşındaki sevilen ismi Zerrin Özer'i katıldığı bir törende görenler şaştı kaldı. Usta şarkıcı yaptığı açıklamalarla olay oldu.
Ulusal Model Yarışması büyük finali önceki akşam Gayrettepe Point Otel'de yapıldı. Gecenin sunuculuğunu model Tuğba Özay ve Bülend Özveren yaparken, jüride Zerrin Özer, Aslı Turanlı, İzzet Öz, Bircan Bali ve Emsal Doğan gibi ünlü isimler yer aldı.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı geceye yalın ayak katılmasıyla gündem olan usta sanatçı Zerrin Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özer, "Şahaneyim, sizleri çok özledim. Çok iyiyim sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. 1.5 senedir evdeyim." dedi.
"Evden dışarı çıkmadım, tatil falanda yapmadım" diyen Özer "Sadece çalıştım hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor aile saadeti, öyle." ifadelerini kullandı.