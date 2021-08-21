BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01

Çıplak şoku! Zerrin Özer 'kahroldum' deyip itiraf etti: Kurban olurum

Çıplak şoku! Zerrin Özer 'kahroldum' deyip itiraf etti: Kurban olurum

Pop müziğin 63 yaşındaki sevilen ismi Zerrin Özer'i katıldığı bir törende görenler şaştı kaldı. Usta şarkıcı yaptığı açıklamalarla olay oldu.

Çıplak şoku! Zerrin Özer 'kahroldum' deyip itiraf etti: Kurban olurum

Ulusal Model Yarışması büyük finali önceki akşam Gayrettepe Point Otel'de yapıldı. Gecenin sunuculuğunu model Tuğba Özay ve Bülend Özveren yaparken, jüride Zerrin Özer, Aslı Turanlı, İzzet Öz, Bircan Bali ve Emsal Doğan gibi ünlü isimler yer aldı. 

115
Çıplak şoku! Zerrin Özer 'kahroldum' deyip itiraf etti: Kurban olurum

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı geceye yalın ayak katılmasıyla gündem olan usta sanatçı Zerrin Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

215
Çıplak şoku! Zerrin Özer 'kahroldum' deyip itiraf etti: Kurban olurum

Özer, "Şahaneyim, sizleri çok özledim. Çok iyiyim sağlığıma çok dikkat ediyorum. Çok güzel bir ortam. 1.5 senedir evdeyim." dedi.

315
Çıplak şoku! Zerrin Özer 'kahroldum' deyip itiraf etti: Kurban olurum

"Evden dışarı çıkmadım, tatil falanda yapmadım" diyen Özer "Sadece çalıştım hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor aile saadeti, öyle." ifadelerini kullandı.

415