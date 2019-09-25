Çıplak poz veren Ciciş Esra Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ'a bakın nasıl destek oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran Esra Ersoy, Instagram hesabından Kıvanç Tatlıtuğ'a şöyle sahip çıktı: "Bugün sabah gazetesinde çıkan bu habere katılıyorum. Biz o polis için çok üzülmüştük. O Hakime de bir şey olursa Kıvanç Tatlıtuğ da çok üzülecektir eminim.