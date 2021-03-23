Çıplak halde kocasını yakalayan Ceren Hindistan itiraf etti: Cinsel içerikli video izlerken...

Geçtiğimiz günlerde "Sevgilim çocuk istiyor ancak iki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam" sözleri ile sosyal medyada gündem olan oyuncu Ceren Hindistan, bu kez 2018 yılında olaylı bir şekilde boşandığı ve kızı Arya'nın babası olan Ümit Aslan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.