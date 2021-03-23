Çıplak halde kocasını yakalayan Ceren Hindistan itiraf etti: Cinsel içerikli video izlerken...
Son dönemde sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ile adından söz ettiren eski oyuncu Ceren Hindistan, eşiyle ilgili yaptığı itiraflarda olay oldu. Hindistan'ın iddialarına eski eşi Ümit Aslan'dan ilk açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde "Sevgilim çocuk istiyor ancak iki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam" sözleri ile sosyal medyada gündem olan oyuncu Ceren Hindistan, bu kez 2018 yılında olaylı bir şekilde boşandığı ve kızı Arya'nın babası olan Ümit Aslan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Bir çocuk annesi Hindistan, eski eşinin kendisi hakkında etrafındakilere; tüm masraflarını karşıladığını hatta kendilerine limitsiz kredi kartı verdiğini söylediğini duyunca çılgına döndü. "Doğrular bilinsin" diyen oyuncu, Instagram hesabından art arda paylaşımlar yaptı.
80 bin TL: Hesabındaki paranın çalındığına değinen Hindistan "2 telefon kullanıyordum. Birini gizlice alıp notlar kısmından şifremi alıp hesabımdaki 80 bin TL’yi çalmış. Sonra aldatmalar başladı. Her gördüğüm mesajda dayak yedim." şeklinde ifade etti.
Dayak yedim: Eşini kendisini defalarca kez aldattığını söyleyen oyuncu, "En yakın arkadaşımla aldattı. Her defasında da dayak yedim. Yerlerde sürüklendim. Beni eve kapattılar kimliğimi ve telefonumu alarak karakola gitmeyeyim diye yanımda birilerini beklettiler" dedi.