Çıplak halde kesik kafayla dolaşıyordu gören şok oldu! Babasını hadım etmiş
UKRAYNA'da meydana gelen 2 cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı. Kanlı cinayetler dünyada şok etkisi yarattı.
Dünya Ukrayna'da iki gün arayla meydana gelen kanlı cinayetleri konuşuyor. 30'lu yaşlardaki iki adamın, iki gün arayla babalarını canice katlettiği cinayetler, önce ülke sonra da dünya gündemine oturdu. Cinayetlerdeki kan donduran detaylar bir bir gün yüzüne çıkıyor.
Ukrayna'da komşuları tarafından sokaklarda çırılçıplak ve üzeri kanlar içinde yürürken görülen adam, polis ekiplerine haber verilmesinin ardından tutuklandı.
Tanıklar, 30 yaşındaki Dmitry Ponomarenko'yu, 53 yaşındaki babası Igor Ponomarenko'nun kesilmiş başını kana bulanmış halde taşırken gördüklerini iddia ediyor.
Komşuları onu dehşet içinde seyrederken, çıplak adamın Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde bir bankta, sakince oturduğunu ve bir sigara yaktığını söyledi.