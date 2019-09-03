Çıplak görüntüleri ifşa olan damat adayı Birkan Key evlendi eşine bakın!
Yayından kalkmadan önce Zuhal Topal'ın sunduğu evlendirme programına katılan ve fuhuştan gözaltına alınmasıyla gündeme gelen damat adayı Birkan Key, geçtiğimiz gün gizemli bir bayanla evlendi.
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla ünlenen ve fenomen olan damat adayı Bircan Key'in aynı programda tanıştığı gelin adayı Sevgi Akiska ile çırılçıplak yatak görüntüleri ifşa olmuş ve bu skandal günlerce konuşulmuştu.
Skandal ifşa sonrası bir süre sessizliğe gömülen Birkan Key, takipçilerine müjdeli haberi duyurdu. Key, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaştı.
Programda maço tavırlarıyla hafızalara kazınan Birkan Key, eşinin yüzünü gizlediği düğün fotoğraflarını paylaştı. İlk olarak gelinin Diyetisyen İrem Çohadar olduğu iddia edildi ancak Key, bu iddiaları yalanladı.
Key, paylaşımlarının altına ise şu notu düştü: "Dünya evine girdik çok şükür. Artık bana sosyal medyaya da veda vakti geldi. Sizleri çok seviyorum! Selametle, sağlıcakla kalın inşallah"