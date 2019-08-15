Çıplak fotoğraflarını yayınlayan Bella Thorne yetişkinlere yönelik film çekiyor!

Genç oyuncu, yetişkinlere yönelik filmi için, ''Filmi yapmak için bana ilham veren şey temel olarak bir erkek ve bir kadın arasındaki egemenlik konusundaki kavgaydı ve dünyamızda böyle şeylerin var olması cinsel senaryo dışında bununla ne kadar alakalı olduğunu düşünmekti'' dedi.