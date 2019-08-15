Çıplak fotoğraflarını yayınlayan Bella Thorne yetişkinlere yönelik film çekiyor!
Son olarak hacker tarafından tehdit edilince çıplak fotoğraflarını kendisi yayınlayan eski Disney film yıldızı Bella Thorne, yetişkinliklere yönelik bir film çekmek için yönetmen koltuğuna oturacak.
Kısa bir süre önce hacker tarafından tehdit edilince çıplak fotoğraflarını kendisi yayınlayan ve bu nedenle uzun bir süre adından söz ettiren 21 yaşındaki ünlü oyuncu Bella Thorne, bu sefer aldığı kararla adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, yetişkinlere yönelik bir film çekmek için yönetmen koltuğuna oturacak.
Kendisinin panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu dile getiren Bella Thorne'nin filmi ilk olarak gelecek ay 11-15 Eylül tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek bir film festivalinde görücüye çıkacak.
Genç oyuncu, yetişkinlere yönelik filmi için, ''Filmi yapmak için bana ilham veren şey temel olarak bir erkek ve bir kadın arasındaki egemenlik konusundaki kavgaydı ve dünyamızda böyle şeylerin var olması cinsel senaryo dışında bununla ne kadar alakalı olduğunu düşünmekti'' dedi.
Thorne açıklamasında, "Pornonun rahatsız olduğunu düşünüyorsanız bu konuda üzgünüm, ancak diğer insanların bu tarz filmler izleyerek kendilerini daha iyi hissettikleri için rahatsızlık duymalarını sağlayamazsınız" sözlerini kullandı.