Çıplak fotoğrafların davası görüldü Berk Oktay'ın eşi Merve Oktay bakın nasıl inkar etti
Berk Oktay’ın çıplak görüntülerini yaydığı iddia edilen Merve Şarapçıoğlu, davada inkar etti, Berk Oktay ise eşini suçladı.
Geçtiğimiz yıl Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmış, herkes hesabının çalındığını düşünmüştü. Berk Oktay ise eşi Merve Şarapçıoğlu'nu suçlamıştı. İkili arasındaki magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mahkemeye taşınan davada ikili uzlaşmak istememişti. Dava, bugün görülmeye başladı.
Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakim karşısına çıktı.
Merve Oktay, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti. Berk Oktay ise "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Oktay ile şikayetçi Berk Oktay katıldı.
''Benim de mahrem fotoğraflarım paylaşıldı''
Tutuksuz sanık Merve Oktay savunmasında, suçlamaları reddederek şunları söyledi: "Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. Türk yargısı nezdinde de kamuoyu nezdinde de yargılanmaktayım. Hakkında bu iddiaların atıldığı günden bu yana sosyal medya üzerinden çoktan yargılanmış, suçu ispatlanmış ve mahkum edilmişçesine anılmaktayım."