Çıplak banyo sahnesi olay olmuştu! Cesur pozlarıyla nefes kesti: BluTV Saklı yıldızı Hazar Ergüçlü
BluTV'nin Saklı dizisindeki iddialı sahneleriyle olay olan Hazar Ergüçlü'nün cesur pozları nefes kesti.
Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Defne Kayalar, Ahmet Rıfat Şungar ve Fırat Çelik’in yer aldığı Saklı dizisinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
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Saklı dizisinin, yayınlandığında beğeniyle karşılanan ve yayın hayatı toplam beş sezon süren The Affair dizisinin yerli adaptasyonu olduğu ortaya çıkmıştı.
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The Affair dizisinden uyarlanan dizide Ergüçlü'nün cesur sahneleri olay olmuştu.
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Ergüçlü'nün fragmanda Çelik ile seviştiği sahneler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.
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