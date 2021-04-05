BIST 1.434
DOLAR 8,18
EURO 9,61
ALTIN 454,39

Çip krizi günden güne büyüyor: Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı

Çip krizi günden güne büyüyor: Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı

Çip krizi nedeniyle yurtdışında üretimini durduran otomotiv firmaları arasına bir yenisi eklendi. Dünyaca ünlü bir otomotiv devi daha çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle fabrikalarını kapattı. İşte tüm gelişmeler...

Çip krizi günden güne büyüyor: Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı

Çip krizi dünyada ve Türkiye'de git gide büyüyor. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi. 

126
Çip krizi günden güne büyüyor: Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı

Bir firma daha üretimi durdurdu
Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar  nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.

226
Çip krizi günden güne büyüyor: Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bölgesinde bulunan  iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste  üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri  kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

326
Çip krizi günden güne büyüyor: Bir otomotiv devi daha fabrikalarını kapattı

Ne olmuştu? 
Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor

426