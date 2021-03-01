Cinsiyetçi diye mayosuzdu güzellik yarışmasında iki çocuk annesi birinci oldu
Miss Almanya güzellik yarışmasına pantolonla katılan iki çocuk annesi Anja Kallenbach, birinci oldu. Cinsiyetçi bulunduğu için yarışma mayosuz yapıldı.
Almanya güzellik yarışmasında tabuları yıkan iki çocuk annesi Anja Kallenbach birinci oldu. Yenilenen yarışmaya pantolonla katılan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Anja Kallenbach Almanya güzeli seçildi.
Yarışma, katılımcıların fiziksel görünüşlerine değil kişiliklerine ve görüşlerine odaklandı. Mayolu defilenin yapılmadığı yarışma YouTube üzerinden canlı yayınlandı, klasik güzellik yarışması görüntülerine sahne olmadı.
Yarışmaya, 18 ile 39 yaş arasında kadınlar katıldı. Yarışmacılar, boylarına ve kilolarına göre değil hayatta bir amaçları olup olmadığına bakılarak seçildi.
Finalde 16 eyaletin birincileri yarıştı.