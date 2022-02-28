Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'den 'baba' itirafı! Erkekken Bebek Okan diye tanındı

Geçirdiği cinsiyet değişim ameliyatının ardından sosyal medyada yayınladığı videolarıyla ünlenerek fenomen olan, kendi ismiyle çıkardığı kozmetik markasıyla ise iş dünyasına atılarak adını duyuran Selin Ciğerci, katıldığı ‘40’ programında içini döktü. Programdaki itiraflarıyla günlerdir gündemde olan Selin Ciğerci, hayatının film olup olmayacağı sorulunca, hayatının önce bir kitap sonra da film olacağını, hatta eserlerin isminin de şimdiden belli olduğunusöyledi. Geçtiğimiz yıllarda çok zorlu bir hayatı olduğunu anlatan Selin, içinde büyük fırtınalar yaşadığını belirtti. İşte o detaylar...