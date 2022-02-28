Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'den 'baba' itirafı! Erkekken Bebek Okan diye tanındı
Selin Ciğerci hem cinsiyet değişimi hem futbolcu eşiyle popüler olmuştu. Zengin bir işadamının oğluyken, cinsiyetle kadın olan Selin Ciğerci'den babasıyla ilgili itiraflar geldi. .
Geçirdiği cinsiyet değişim ameliyatının ardından sosyal medyada yayınladığı videolarıyla ünlenerek fenomen olan, kendi ismiyle çıkardığı kozmetik markasıyla ise iş dünyasına atılarak adını duyuran Selin Ciğerci, katıldığı ‘40’ programında içini döktü. Programdaki itiraflarıyla günlerdir gündemde olan Selin Ciğerci, hayatının film olup olmayacağı sorulunca, hayatının önce bir kitap sonra da film olacağını, hatta eserlerin isminin de şimdiden belli olduğunusöyledi. Geçtiğimiz yıllarda çok zorlu bir hayatı olduğunu anlatan Selin, içinde büyük fırtınalar yaşadığını belirtti. İşte o detaylar...
Bebek Okan lakabı ile ünlenen, 2017 yılında geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştiren ve kadın olan, daha sonra ise 'Selin Ciğerci' adını alan ünlü fenomen, Cansu Canan Özgen'in sunduğu, BluTV'de yayınlanan '40'' programının konuğu oldu.
Ciğerci programda hayatının film olacağını ve kitaba aktarılacağını söyledi. Cinsiyet değiştirdiği dönemlerde ailesi tarafından kabul edilmeyen ve zor bir süreç atlatan sosyal medya fenomeni, iş kadını Selin Ciğerci hayatının film olacağını açıkladı.
Ailesiyle yaşadığı sorunların üstesinden gelip zorlu süreci atlatan Ciğerci filmin adının şimdiden belli olduğunu açıkladı.